Vários sismos, incluindo um de 6,2, atingem costa do Equador

Um sismo de magnitude 6,2 atingiu a costa do Equador e fez-se sentir na costa Norte do Peru, avança a Reuters. O terramoto começou a sentir-se às 02h04 horas locais (08h04 de Lisboa). Não há ainda informação sobre vítimas ou danos materiais.

O terramoto foi registado a 27 quilómetros norte da cidade de Santa Helena a uma profundidade de 18,5 quilómetros. Na hora seguinte ao primeiro impacto, já se registaram pelo menos dez réplicas, e três foram acima de 5,0 na escala de Richter, segundo o U.S. Geological Survey (USGS), o departamento norte-americano de geologia.

À volta do epicentro vivem pelo cerca de 1,5 milhões de pessoas. O Serviço Nacional de Gestão de Risco e Emergências do Equador partilhou no Twitter mais informações sobre o sismo e avisa que, com os dados que dispõe, não há risco de tsumani na costa.

[Comunicado] Primer comunicado sobre los sismos registrados este domingo 31 de marzo, desde las 02h04, en las costas de la provincia de #SantaElena pic.twitter.com/Uw9HCLi4qL — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) March 31, 2019

No Twitter, alguns equatorianos partilham vídeos de pessoas nas ruas numa altura em que ainda estão a sentir-se réplicas.

Perante o facto de não haver dados sobre danos materiais ou vítimas, no Twitter há quem partilhe opinião sobre os sismos que durante a noite estão a deixar parte da costa do Equador acordada.

van como 20 sismos, alguien que les diga a la placas tectónicas que ya dejen de perrear que quiero dormir :). #Ecuador #Sismo #temblorecuador #Temblor — A S T R O???? (@Astroneli18) March 31, 2019

Em fevereiro, foi sentido um forte sismo de 7,7 na escala de Richter perto da mesma zona.

(em atualização)

