Vai um cafezinho a 120 km/h?

Para muitos, a bica é um “combustível” que é necessário recarregar e várias vezes ao dia. Seja porque apreciam o sabor, ou porque precisam de manter a pestana aberta, o café expresso é um hábito a que muitos condutores se entregam. Mas nem sempre é fácil, pois parar implica perder tempo, especialmente quando isso obriga a fazer um desvio considerável para beber algo que não seja uma zurrapa com sabor a queimado.

Para evitar esta situação, a Seat passou a propor um kit que torna possível que o condutor e toda a gente a bordo se deliciem com um expresso à séria, sem sair do carro e até a rodar a 120 km/h – que, por muita cafeína que tome, é sempre bom recordar que é o máximo permitido pela lei. O kit é transportado num estojo próprio, onde além da máquina (que se consegue encaixar no porta-copos da consola), há dois copos e 15 cápsulas de café. Isto quando compra, pois a seguir pode lá meter as que achar por bem.

A máquina de café da Seat é fabricada pela Handpresso, uma empresa francesa propriedade de um nórdico, e já está à venda no Reino Unido por cerca de 210€. Basta encher com água, ligar ao isqueiro, introduzir a cápsula et voilà: uma bica na brasa…

