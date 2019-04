5 ideias para um uso (mais) criativo do seu novo Huawei MateBook

Se é daquelas pessoas que pensa que um computador portátil é apenas sinónimo de um instrumento de trabalho, o novo Huawei MateBook vai provar que está, definitivamente, enganado. Isto porque aquilo que lhe permite fazer, torna-se um apelo à imaginação, e essa, como sabemos, pode desafiar quaisquer limites. Para o provar, damos-lhe cinco ideias para um uso mais criativo do (seu) novo Huawei MateBook .

Vá para qualquer lado, sem ter medo de ficar sem bateria

Em qualquer hora, em qualquer lugar, seja a trabalhar ou naquelas tão ansiadas férias na praia. Sim, é verdade, acabaram as desculpas como «não tenho bateria no computador» pois o Huawei Matebook vem equipado com um super-carregador de bolso, super-rápido e super-ecológico, para, claro está, um super-desempenho. Mas as características “super” não ficam por aqui pois a Huawei oferece uma maior mobilidade já que esse sistema de carregamento permite uma autonomia de duas horas e meia, após 15 minutos de carregamento. Mas há mais. Pode ainda utilizar o carregador para alimentar o seu telemóvel, graças aos conectores multifuncionais.

O dia do casamento da sua melhor amiga está a chegar, mas antes disso há uma despedida de solteira para organizar. Além do tradicional jantar, a ideia é surpreender a sua amiga com algumas das melhores memórias que o vosso grupo viveu em conjunto. Para isso, nada melhor que a partilha de vídeos e fotografias das saudosas férias na praia, dos aniversários na garagem dos pais ou daquele corte de cabelo que provocou risos incontroláveis a uns e lágrimas de arrependimento a outros. E para o ajudar nessa tarefa, o sistema de transferência inteligente Huawei Share do Huawei MateBook permite-lhe partilhar fotografias e vídeos, via sistema NFC (Near Field Communication), para o seu smartphone, com apenas um toque. Esse sistema permite transferir cerca de 1000 fotografias, até três megas cada, em cerca de dois minutos, ou um vídeo, até um GB, em 35 segundos. E mais, se as imagens contiverem texto, o Huawei MateBook consegue extrair as palavras da imagem para facilitar a edição. E esta, hein?

Guarde os neurónios para aquilo que realmente interessa

Tudo é um pretexto para usar o seu Huawei MateBook , que tem como uma das suas novas funcionalidades o desbloqueio através da impressão digital. Para isso, basta um toque no botão de iniciar deste portátil com BIOS otimizado que permite ligar e conectar de forma segura, rápida e fácil com um simples passar de dedo. E sim, finalmente vai também poupar os seus neurónios da memorização de mais uma palavra-passe que, invariavelmente, esquece. Simples, não?

Ver séries em casa com a qualidade de cinema? Sim, claro!

O melhor da vida? Os amigos. E o melhor programa para fazer com os amigos? Pense bem…Disse cinema em casa ao sábado à noite? Acertou! Com o ecrã FullView 2k do Huawei MateBook 13 polegadas, viva uma inovadora experiência visual totalmente imersiva. Tudo graças a uma moldura fina de 4,4 mm que oferece mais espaço para gráficos brilhantes, ricos e vívidos que vão alargar a sua imaginação. Com a Huawei a vida começa aos sábados à noite. Basta ver para crer.

Carregue levemente quem mais gosta

As férias e as datas festivas são um dos poucos momentos em que consegue reunir a família, principalmente aqueles que vivem no estrangeiro. Mas agora é possível fazer reuniões familiares, mesmo à distância, através de videochamadas que servem para, por exemplo, revelar o mais novo elemento da família ou mesmo para mostrar à sua mãe os novos móveis da sala. Sendo tão leve – menos de 1,5kg, super-elegante! – pode transportá-lo facilmente!

