Bolsonaro foi o primeiro Presidente a visitar o Muro das Lamentações com líder israelita

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, visitou esta segunda-feira o Muro das Lamentações, em Jerusalém, na companhia de Benjamin Netanyahu, tornando-se no primeiro chefe de Estado a fazer esta visita ao lado de um primeiro-ministro israelita.

Rompendo com uma longa prática diplomática, Bolsonaro viajou com Netanyahu para este local sagrado do judaísmo na Cidade Velha de Jerusalém, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.

Bolsonaro fez uma primeira paragem na Basílica do Santo Sepulcro, o local mais importante para o cristianismo e, em seguida, seguiu para o Muro das Lamentações, a uma curta distância do templo cristão. O governante brasileiro colocou uma “quipá”, uma boina usada pelos judeus, símbolo daquela religião, tendo-se inclinado sobre as pedras do Muro das Lamentações por vários segundos.

Durante décadas, os líderes estrangeiros abstiveram-se de aparecer ao lado de um líder israelita em frente ao Muro das Lamentações, para evitar que parecessem estar a posicionar-se em questões altamente sensíveis de soberania. O estatuto de Jerusalém é uma das questões complexas do conflito israelo-palestiniano.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se em frente ao Muro em maio de 2017, mas estava acompanhado por Rabino do Muro, Shmuel Rabinovitz, e não por um dirigente israelita.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também viajou recentemente para a região e tornou-se o representante de mais alto escalão do seu país para visitar oficialmente, e acompanhado pelo primeiro-ministro israelita, o do Muro das Lamentações.

A visita de Bolsonaro coincide com a campanha eleitoral de Israel para as eleições gerais de 9 de abril, nas quais Netanyahu tenta a reeleição.

