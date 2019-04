Clubes confirmam regresso do Gil Vicente à I Liga na próxima época

O Gil Vicente vai ser reintegrado na I Liga portuguesa de futebol na próxima temporada, assegurou esta segunda-feira o presidente da Liga de clubes, após uma reunião com os clubes do G15.

“O Gil Vicente, para o ano, estará na I Liga. Esse é um facto adquirido”, disse Pedro Proença. O dirigente falava após a reunião que manteve, em Vila Nova de Gaia, com o grupo dos clubes da I Liga de futebol com exceção dos três ‘grandes’, e do qual faz parte também o Paços de Ferreira, da II Liga.

O porta-voz dos clubes, que foi o presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, confirmou o que Proença dissera. “Essa era a decisão que todos nós esperávamos que saísse daqui, que fosse mais ou menos consensual”, afirmou Paulo Meneses, indicando que tal decisão corresponde a uma “conclusão” sobre a subida do Gil Vicente à I Liga, questão acerca da qual, contudo, se levantaram algumas dúvidas na semana passada, chegando a ser noticiada uma possível impugnação dos campeonatos.

