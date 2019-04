Espanha. Detida mulher por bater em filha de 4 anos

Uma mãe foi detida em Valência por agredir e insultar a filha de 4 anos, noticia o El Español. A mulher terá depois sido libertada para poder tomar conta da outra filha, uma bebé ainda em período de amamentação.

A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia feita ainda esta segunda-feira, 1 de abril de 2019, por um centro social. Vizinhos terão ouvido gritos e insultos dirigidos à criança durante a manhã. Horas mais tarde a mãe deixaria a filha no centro social de que partiu a queixa, dizendo não ser capaz de lidar com ela: a criança de 4 anos apresentava marcas visíveis de feridas no corpo e na cara.

A menor agredida foi posteriormente levada para uma centro para menores, enquanto que a mãe foi detida pela Polícia Nacional. A mesma publicação indica que, por ordem judicial, a mulher foi depois libertada, ainda que com a obrigação de se apresentar regularmente à polícia, e de não se aproximar da filha de 4 anos.

Continuar a ler