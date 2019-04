Jeep vai lançar uma berlina de 4 portas. Só hoje!

Do pequeno Renegade ao luxuoso Grand Cherokee, passando pelo robusto jipe Wrangler e a sua versão pick-up, o Gladiator, a Jeep tem SUV para todos os gostos e serviços. E a vida corre-lhe de feição, pois tanto nos EUA como na Europa é das marcas do grupo Fiat Chrysler Automobiles que mais cresce.

Certamente para diversificar a oferta, a Jeep pensou que a melhor estratégia passaria pela concepção e produção de uma berlina topo de gama, assim tipo uma espécie de Grand Cherokee, mas mais baixa. Porém, esta foi uma execução especial para apenas hoje, o dia 1 de Abril.

Legends never Change.#Jeep #Sedan #AprilFools Posted by Jeep Middle East on Monday, April 1, 2019

Em parte por ser uma brincadeira do dia das mentiras, ou porque queria fazer uma partida à Land Rover, que ainda não há muito tempo pensou seriamente em conceber uma berlina com a imagem do Range Rover – e essa não era uma mentira de 1 de Abril, com o modelo a ter a denominação oficial Road Rover Velar Concept –, a Jeep avançou com a imagem, obviamente em Photoshop, da elegante berlina. Para o conseguir, a marca de SUV recorreu a um Chrysler 300, tendo alterado a frente de forma a incluir a grelha da marca, com os tradicionais sete rasgos verticais.

