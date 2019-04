“La Casa de Papel” volta a 19 de julho e a Netflix já lançou o teaser da terceira temporada

A terceira temporada da série espanhola “La Casa de Papel” chegará à Netflix a 19 de julho. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela produtora de filmes e séries, que é também plataforma de streaming. A acompanhar o anúncio, a Netflix revelou o primeiro vídeo com imagens da terceira temporada. No vídeo (curto, com apenas 30 segundos), é possível ver algumas das personagens mais marcantes de “La Casa de Papel”, como Tokyo (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente) ou “O Professor” (Álvaro Morte).

Em janeiro, a Netflix tinha revelado um primeiro vídeo que mostrava o início das gravações da terceira temporada. Esta começou a ser filmada em Florença, Itália, com a presença de personagens como Álvaro Morte (“Professor”) e Pedro Alonso (“Berlín”).

Assim que confirmou a terceira temporada da série, a Netflix prometeu “novos golpes” organizados pelo Professor. Até porque, tal como Nairóbi (Alba Flores) anunciou no vídeo de renovação da série: “O maior assalto da História ainda não terminou”. A série espanhola foi uma das mais vistas na Netflix e é a série não-inglesa mais assistida na plataforma.

Em entrevista ao Observador, há um ano, o ator Pedro Alonso, que interpreta a personagem Berlín, já antecipava a existência de pelo menos uma terceira temporada para a série: “Creio que, além de ser uma série de um assalto, é uma série de uma família sem estrutura que está a tentar articular uma maneira pessoal de dar a volta ao sistema. Embora o assalto fosse um ponto concreto da série, eu penso que outro importante é o dessa família que luta contra o sistema como se todos fossem o Robin Hood. Se pegarmos por aí, acho que “Casa de Papel” tem potencial para alimentar mais uma temporada e dar-lhes mais voltas. Agora ou dentro de vinte anos, não sei!”.

