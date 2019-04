Madonna em Ponte de Lima e o filho no Braga? Como o jornal O Minho levou o 1º de Abril mesmo a sério

Já foi ludibriado por uma notícia inusitada que não passou de uma brincadeira de 1 de Abril? Naquele que será o único dia do ano em que as fake news são desculpadas há sempre um ou outro órgão de comunicação social que gosta de brincar com o assunto — acontece que uns levam a brincadeira mais a sério que outros e é nessa categoria que recai o jornal regional português “O Minho”, publicação da zona norte que publicou uma notícia com o título “Madonna muda-se para Ponte de Lima (e o filho para o SC Braga) – exclusivo”.

No ainda extenso artigo, lê-se que a super-estrela norte-americana terá ficado “magoada” com a recente desavença com a autarquia de Sintra e isso terá desencadeado a vontade de mudar de poiso, vontade essa que se viu reforçada dada a possibilidade de David Banda, o filho da cantora, poder “continuar a jogar futebol numa escola de referência europeia, o que passará a acontecer na Cidade Desportiva do SC Braga.” O relato vai mais longe, afirmando que a autora de “Like a Virgin” ter-se-á apaixonado pela cultura e gastronomia da região minhota, nomeadamente por ex-líbris como “o traje minhoto e as Feiras Novas”, “o Arroz de Serrabulho, o Pudim Abade Priscos e os vários tipos de peixe” e a vontade de “conhecer Quim Barreiros, ali ao lado, em Vila Praia de Âncora.”

Tudo na notícia apontava para uma brincadeira mas, como nunca se deve deixar rumor por verificar — ainda para mais quando eles têm algumas referências tão detalhadas como o facto de ter sido “um conhecido empresário, ligado ao mundo equestre e ao turismo” a ajudar os agentes a tratar da mudança — o Observador ligou para o jornal “O Minho” para confirmar as fortes suspeitas de tudo ser apenas uma partida. “É do dia um de abril, sim”, confirma prontamente Marco Araújo, um dos comerciais do órgão de comunicação social, entre risos.

“São os primeiros a perguntar-nos isso mas olhe que já nos aconteceu uma história muito engraçada há uns tempos, também com uma noticia deste género”, explica Marco ao telefone, antes de relatar o episódio semelhante que há dois anos quase pôs este título nas bocas do mundo. Corria o ano de 2017 quando a presidência do SC Braga estava a ser disputada pelo atual dirigente, António Salvador, e um outro candidato, António Peixoto, “conhecido por Pli”. Então, por este dia, nessa altura, o mesmo jornal O Minho fez uma notícia na qual garantia que este “Pli” tinha prometido trazer consigo o jogador Ricardo Quaresma caso fosse eleito. “Aos 33 anos, o campeão europeu aceitou abraçar o projeto de António Peixoto, conhecido por Pli, candidato à presidência dos bracarenses nas próximas eleições”, lê-se no artigo que ainda está online. A brincadeira ia-se tornando séria quando, a dada altura, surge um telefonema: “Era o JN lá da Turquia que, de alguma forma, tinha tido acesso à notícia e queria saber se era verdade!”, diz Marco, bem-humorado. O jornal prontamente esclareceu que era uma partida e o assunto ficou amigavelmente por ali. “Era engraçado ver o que aconteceria se não tivéssemos desmentido, mas nunca faríamos isso”, concluiu.

