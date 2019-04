Obra de arte no museu Louvre é destruída pelos visitantes logo após a sua inauguração

Imagine que dedica tempo a trabalhar numa obra de arte e, um dia depois de ela ser inaugurada, é destruída pelo público. Parece um cenário surreal, mas aconteceu mesmo no museu Louvre, em França, aquando da celebração do 30º aniversário da famosa pirâmide de vidro do museu no sábado. O artista francês, JR (Jean Rene), criou, com a ajuda de 400 voluntários, uma colagem com dois mil pedaçoes de papel que provocava uma ilusão de ótica. No entanto, assim que foi aberto ao público no sábado, dia 29 de março, o trabalho começou a perder a sua forma e foi deixado em pedaços, devolvendo o local à sua aparência normal no domingo, um dia depois da inauguração.

O artista reagiu ao acontecimento em tom de brincadeira através do Twitter, escrevendo: “As imagens, como a vida, são efémeras. Uma vez colada, a obra de arte vive sozinha. O sol seca a cola leve e a cada passo as pessoas rasgam pedaços do papel frágil. O processo é todo sobre a participação de voluntários, visitantes e caçadores de lembranças.”

The images, like life, are ephemeral. Once pasted, the art piece lives on its own. The sun dries the light glue and with every step, people tear pieces of the fragile paper. The process is all about participation of volunteers, visitors, and souvenir catchers. pic.twitter.com/vNArYszXxo — JR (@JRart) March 31, 2019

No vídeo abaixo, pode ver-se algumas imagens do processo de construção da obra:

O próprio Louvre emitiu um comunicado sobre o sucedido, no qual esclarece, de acordo com a notícia do The Independent: “É bastante normal que tenha sido destruído, nós só não sabíamos o quão rápido isso iria acontecer. O calor fez a cola secar. Esperava-se que, de qualquer maneira, o trabalho já teria desaparecido na segunda-feira, por isso está tudo bem.”

Apesar da naturalidade com que o museu e o artista olharam para a rápida destruição da obra, um dos voluntários contou ao The Huffington Post que o propósito não era que isso acontecesse num tão curto espaço de tempo e que o que mais se temia eram os danos que pudessem ser causados pela chuva e não pelo público.

Entretanto, nas redes sociais, o acontecimento já foi criticado por algumas pessoas, como foi o caso do jornalista Kevin Lheritier, que disse que o trabalho acabou por resultar num “desastre ecológico”:

Voici le résultat du collage géant de JR pour les 30 ans de la Pyramide du Louvre : un massacre écologique. Sur les écrans, le résultat est beau mais au sol : une catastrophe, des papiers qui volent. Les visiteurs ne respectent rien. #Louvre #Pyramide pic.twitter.com/oe4azoEAH1 — Kevin Lheritier (@lheritierkevin) March 30, 2019

Dégradation volontaire, vol « souvenir », l’installation de @JRart à la pyramide du @MuseeLouvre est vraiment éphémère… ???? pic.twitter.com/8V7WSZvDAT — Stéphane Joby (@JobyJdd) March 30, 2019

No Twitter, o artista revelou que dedicou este trabalho à sua amiga Agnès Varda, que morreu a 29 de março, e com quem trabalhou no documentário de 2017, “Faces Places”. No tweet pode ler-se: “Tenho a certeza de que consegues ver. Eu fiz algo que pudesse ser visto do céu. Juro que não sabia que seria para ti”.

I finished this one for you Agnès Varda, you loved people, pasting and illusion … ❤

I am sure you can see it. I did something that can be seen from the sky. Promised, I didn’t know that it was for you pic.twitter.com/U5b29GMWJI — JR (@JRart) March 30, 2019

