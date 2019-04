Portugal é o país com o maior crescimento no turismo da UE

De acordo com o relatório World Travel & Tourism Council (WTTC), o turismo cresceu 8,1% em 2018, obtendo a maior taxa entre os países da União Europeia (UE) e também uma das mais elevadas entre todos os países europeus. De acordo com a edição impressa do Jornal de Negócios, no ano passado o impacto direto estimado na economia portuguesa foi de 14,3 milhões de euros e a projeção é a de que este ano se alcancem os 15 milhões de euros.

Nestes valores estão incluídos os impactos diretos, indiretos e induzidos que o setor tem na economia portuguesa. No caso dos impactos indiretos, estão incluídos os investimentos feitos no setor, como é o caso da compra de aviões. Os impactos induzidos remetem para as despesas dos trabalhadores ligados ao setor.

O impacto do turismo em Portugal pode também ser avaliado pela número de empregos na área. Atualmente, contabilizam-se 1,05 milhões de trabalhadores, um número que representa 21,8% do país. No que toca à economia, o contributo total estimado das atividades turísticas foi de 19,1%.

No relatório, a CEO da WTTC, Gloria Gutevera, refere também que esta é uma realidade que vai permanecer em Portugal durante este ano e que o país “tem o potencial para aumentar a dimensão da sua economia ligada ao turismo e viagens ainda mais aumentando o setor do turismo de negócios.”

Em números, e de forma geral, as perspetivas deixadas pelo relatório remetem para um crescimento do setor na UE que se deverá situar nos 5,3%. Isto significa que a riqueza gerada na área do turismo irá aumentar para os 40,4 mil milhões de euros. O Jornal de Negócios refere também as previsões deixadas pela WTTC em relação aos empregos ligados de forma direta ou indireta ao setor, que devem atingir os 1,2 milhões.

Olhando a longo prazo, o relatório prevê ainda que o contributo total do turismo alcance até 2029 os 51,2 milhões de euros. Desse total, 1,24 milhões devem traduzir-se em empregos, dos quais 464 mil ligados de forma direta à atividade turística.

