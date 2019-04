PSP considera dérbi da Taça de Portugal de alto risco, mas com planeamento normal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) disse esta segunda-feira que o encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica é considerado de “alto risco”, mas salientou que o planeamento é “o normal”.

“Não altera em nada [o ser de caráter decisivo]. Prevê os cenários possíveis, tendo em conta que é decisivo, terá mais gente no estádio, cerca de 45.000. Consideramos que é um planeamento normal, mas adaptado ao jogo e a esta massa humana”, explicou o subintendente da PSP Francisco Alves, em conferência de imprensa.

Francisco Alves enalteceu a “preparação de mais um grande evento desportivo” em Portugal e avisou que o trânsito estará condicionado nas imediações do Estádio José Alvalade na quarta-feira, apelando ainda aos adeptos de ambos os clubes que não levem mochilas para o recinto, de forma a facilitar a entrada a partir das 18h45.

Quanto ao acompanhamento dos adeptos encarnados até ao palco do encontro, a saída do Estádio da Luz na habitual caixa de segurança está prevista para as 17h30, com a chegada entre as 18h30 e as 18h45. A PSP “vai tentar ser breve na entrada dos adeptos do Benfica para causar o mínimo de constrangimento”.

Por ser uma partida a realizar-se no centro da capital portuguesa durante a semana, o subintendente deixou claro que apenas obrigará os vários destacados a serem rápidos nas ações. “Não lhe chamaria problema. Obriga a maior dinâmica e a sermos mais céleres nos processos. Não é um problema, mas obriga a um planeamento mais rigoroso”, terminou.

De resto, a PSP não revelou o número de elementos destacados para o jogo, mas indicou que vai estar atenta à venda ilegal de bilhetes e pediu ainda que as pessoas evitem trazer as viaturas próprias, utilizando os transportes públicos.

Sporting e Benfica defrontam-se na quarta-feira às 20h45, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de uma vitória das águias no Estádio da Luz, no primeiro jogo, por 2-1.

