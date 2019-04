Rapper Nipsey Hussle morreu alvo de um tiroteio em Los Angeles

O rapper Nipsey Hussle morreu na sequência de um tiroteio na tarde deste domingo, na zona de Slauson Avenue e Crenshaw Boulevard, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em frente a uma loja de roupa, “Marathon Clothing”, da qual era proprietário. Do tiroteio outras duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas acabou por morrer devido aos ferimentos, de acordo as declarações do responsável pela polícia local, Chris Ramirez, ao The Washington Post. O outro ferido está, de acordo com as mesmas declarações, em condições estáveis.

Ainda há poucos detalhes sobre o acontecimento, mas segundo o Los Angeles Time, uma fonte da polícia avançou que Hussle foi baleado por um jovem que abriu fogo a curta distância e depois correu para um carro e fugiu. A fonte acrescentou também, com base nas informações obtidas até à data, que o tiroteio provavelmente foi planeado por gangues.

Entretanto, a polícia já tem algumas informações sobre o suspeito responsável pelo tiroteio e estão neste momento a investigar o caso de forma a localizá-lo, bem como outros indivíduos que possam estar envolvidos. Alertaram também, no mesmo tweet, para a probabilidade de algumas ruas na zona de Slauson Avenue e Crenshaw Boulevard ficarem fechadas por algumas horas e que tal poderá levar ao aumento do trânsito.

UPDATE: The suspect in the shooting is described as a male black & LAPD South Bureau Homicide is conducting an investigation to locate him and anyone else involved. You can expect the area of Slauson & Crenshaw to be impacted by streets closures & heavy traffic for several hours. — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 1, 2019

O presidente da câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, não demorou a reagir à notícia, utilizando a rede social Twitter para deixar as suas condolências à família. “Os nossos corações estão com os ente queridos de Nipsey Hussle e com as de todos que foram afetados por esta tragédia. L.A é profundamente magoada sempre que uma vida jovem é perdida pela violência armada sem sentido”:

Our hearts are with the loved ones of Nipsey Hussle and everyone touched by this awful tragedy. L.A. is hurt deeply each time a young life is lost to senseless gun violence. My Crisis Response Team is assisting the families coping with shock and grief. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) April 1, 2019

Há dez horas, escreveu no Twitter: “Ter inimigos fortes é uma bênção”

A última publicação do jovem rapper norte-americano foi colocada no Twitter há apenas dez horas. Aí, Nipsey Hussle escrevera: “Ter inimigos fortes é uma bênção”.

Having strong enemies is a blessing. — THA GREAT (@NipseyHussle) March 31, 2019

A internet já começou a prestar homenagens ao jovem rapper, desde fãs a nomes bem conhecidos na indústria da música, como foi o caso de Rihanna, mas também Pharrell Williams e o rapper J. Cole. O último, por exemplo, escreveu: “Nipsey, eras umas lenda. Respeito e admiro as tuas escolhas de carreira e o que fizeste pelos bairros. Hoje o meu coração ficou partido ao ver as notícias. Estou a rezar pelos teus entes queridos”.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! ????????????

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a — Rihanna (@rihanna) April 1, 2019

Nipsey you a legend. I respect and admire your career path and what you did for the neighborhood. My heart broke today when I saw the news. I’m praying for your loved ones. This was sposed to be the year we got one in. God had bigger plans for you ???????? — J. Cole (@JColeNC) April 1, 2019

You were about something..positive and for your community in every chance you had to speak..and because of that You inspired millions..millions who will uphold your legacy forever. rest amongst the stars. ???????? https://t.co/7gZ795wcQT — Pharrell Williams (@Pharrell) April 1, 2019

Colin Kaepernick, antiga estrela de futebol americano que se tornou ainda mais conhecido após envolver-se numa forte disputa com a NFL (o campeonato de futebol americano nos EUA), decorrente de ter começado a sentar-se, primeiro, e ajoelhar-se, depois, ao ouvir o hino norte-americano — fê-lo em protesto contra a segregação racial que ainda sente no país — também já comentou a morte do jovem rapper, publicando um vídeo de Nipsey Hussle e deixando-lhe palavras de homenagem:

This is so painful! @NipseyHussle was doing great work for the people. Keep his legacy alive by carrying on his work! Sending love to his family. Rest in Power King ???? pic.twitter.com/hE2MNibbZ7 — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) April 1, 2019

Nas: “É perigoso ser um MC, ter dinheiro, ser um homem negro”

Quem também escreveu um texto de homenagem a Nipsey Nussle foi o rapper Nas, isto é, Nasir Jones, uma das figuras com maior prestígio e longevidade na história do rap norte-americano. O autor do álbum Illmatic escreveu: “Tivemos uma grande perda hoje. Indo diretamente ao ponto: “é perigoso ser um MC. (…) É perigoso ter dinheiro. É perigoso ser um homem negro. Tanto ódio. Vivemos como os nossos irmãos e irmãs no terceiro mundo vivem. Aqui, na América. As decisões que tomamos sobre as nossas vidas são tomadas a partir da perspetiva de que podemos não viver. Está tão enraizado. Não se resolve com facilidade. É difícil corrigir alguma coisa quando as crianças ainda estão a viver na pobreza”.

Não vou desligar, no entanto. O Nipsey era uma verdadeira voz. Nunca vai ser silenciado. Continua a ser um general que se levantou pelas pessoas e nunca as deixou. É amado pelas pessoas. As minhas orações são para a sua família. (…) Adoro-te Rei Nipsey Hussle / Ermias Asghedom. Respeitosamente, Nasir Jones

O rapper e cantor Drake também já reagiu às notícias da morte de Hussle. Na sua conta oficial de Instagram, partilhou uma fotografia do rapper assassinado com a seguinte descrição: “Porra. Toda a minha energia está no fundo por ouvir isto. Ainda há pouco nos falámos pela primeira vez em alguns anos e dissemos que íamos fazer uma canção nova juntos este verão, porque já passou muito tempo”. Os dois tinham gravado juntos o tema “Killer”, lançado em 2013.

Estavas no teu melhor momento e estava tão feliz por ver à distância. (…) Eras uma verdadeiro para as tuas gentes e para o resto de nós. Só estou a fazer isto [esta homenagem] aqui porque quero que o mundo saiba que vi-te como um homem de respeito e um don. Descansa em paz, meu g”, apontou ainda Drake.

Também a cantora SZA, isto é, Solána Imani Rowe — uma das figuras de relevo do R&B e da pop dos Estados Unidos da América — reagiu à morte de Nipsey Hussle, através das redes sociais.

Nipsey Hussle, cujo nome verdadeiro é Ermias Asghedom, começou a sua carreira em 2005 ao lançar a sua primeira mixtape, “Slauson Boy Volume 1”, que se tornou posteriormente o nome de sua própria gravadora. Na última cerimónia dos Grammys esteve nomeado para o grammy de Melhor Álbum Rap pelo seu álbum “Victory Lap”, lançado o ano passado. Além da música, o rapper era conhecido por dar empregos a pessoas que viviam em más condições, alguns deles sem casa.

Continuar a ler