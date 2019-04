Coligação de André Ventura pode não concorrer às Europeias “em protesto” depois de TC chumbar nome “Chega”

O Tribunal Constitucional chumbou a utilização do nome “Chega” nas candidaturas às eleições europeias, confirmou o Observador junto do movimento Chega. O Chega queria usar o nome do próprio partido — ainda não reconhecido legalmente — para nomear a candidatura conjunta com o movimento Democracia 21, o Partido Popular Monárquico e o Partido Cidadania e Democracia Cristã.

“Corremos o risco de, se mantivermos o nome, ter o nome chumbado”, confirmou o responsável geral do Partido Cidadania e Democracia Cristã, Manuel Matias, ao Observador. A coligação irá reunir na terça-feira, 2 de abril para discutir se “mantém o nome, muda o nome ou toma outra atitude”. Em último caso, garante Manuel Matias, a coligação poderá escolher “não concorrer a qualquer ato eleitoral como sinal de protesto”.

“Se o partido não se sente prejudicado, nem os outros partidos da coligação, há um excesso de protecionismo”, afirma o responsável do Partido Cidadania e Democracia Cristã, sublinhando que “quem se revê no Chega revê-se na coligação “Chega”. “O que está a questão é a democracia e a liberdade e não podemos por isso em causa para ser politicamente corretos”, conclui.

O Constitucional considerou que o nome poderia gerar confusão entre os eleitores, que identificariam a aliança como representante apenas do movimento de André Ventura, mesmo não tendo o Chega constituído ainda um partido político. Ao Correio da Manhã, o cabeça de lista do Chega às eleições europeias, disse sentir-se “triste” e “revoltado” pelo chumbo do Tribunal Constitucional.

Enquanto não for aprovado como partido o Chega não pode concorrer às eleições europeias, a menos que o faça integrado numa coligação com outro partido, enquanto movimento. O processo de legalização está ainda no Tribunal Constitucional, por terem sido detetadas irregularidade nas assinaturas entregues pelo movimento.

A coligação dos quatro partidos chegou a estar em risco após o Partido Popular Monárquico ter rejeitado integrar o próprio André Ventura na lista de candidatos. A aliança foi re-anunciada a 30 de março de 2019, após a apovação do nome de André Ventura no Conselho Nacional do Partido Popular Monárquico.

Continuar a ler