Brasil diz que escritório em Jerusalém é sinal de que aproximação com Israel veio para ficar

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse esta terça-feira num evento com empresários israelitas, que a abertura de um escritório comercial em Jerusalém indica que o relacionamento próximo do seu país com Israel “veio para ficar”.

“Abrindo aqui uma representação nossa de negócios e tecnologia, de pesquisa, de inovação em Jerusalém, os senhores começam cada vez mais a notar que esse nosso relacionamento [com Israel] veio para ficar”, disse Bolsonaro.

Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias brasileiro G1, Bolsonaro falava num fórum da Missão Empresarial Brasil-Israel, em Jerusalém, que também contou com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O chefe do governo israelita frisou que “o Brasil tem qualidades tremendas e enormes possibilidades de se juntar a nós [Israel]. Podemos ser e queremos ser os seus parceiros perfeitos“.

Netanyahu acrescentou que para Israel “o céu é o limite” no que se refere à cooperação com o Brasil na área da segurança, agricultura, gestão da água ou tecnologia da informação.

Já Bolsonaro frisou que Israel é uma nação aberta ao mundo e expressou a sua admiração pelas suas realizações, tendo em conta que aquele país “é menor que o menor dos estados brasileiros”.

O chefe de Estado brasileiro manifestou a disponibilidade para fazer parcerias com Israel nas áreas de recursos naturais, agricultura e biodiversidade em que o país do Médio Oriente “não tem quase nada comparado ao Brasil”.

“Quero transmitir uma mensagem de confiança, de novos horizontes e estamos à disposição daqueles que querem investir no Brasil e têm a certeza de que serão bem recebidos, bem tratados e que poderão confiar no nosso trabalho”, afirmou.

Bolsonaro está a efetuar uma visita oficial a Israel desde domingo e deve regressar ao Brasil na próxima quarta-feira.

Continuar a ler