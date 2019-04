Cantor brasileiro Milton Nascimento regressa a Portugal com “Clube da Esquina”

O cantor brasileiro Milton Nascimento regressa a Portugal para apresentar a mais recente digressão “Clube da Esquina” nos Coliseus de Lisboa e Porto, nos dias 26 e 27 de junho, respetivamente, foi hoje anunciado.

A digressão pretende “trazer ao público um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns [do Clube], com maior foco no primeiro disco. Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo”, referiu o cantor citado em nota de imprensa.

O “Clube da Esquina” é resultado de uma amizade entre Milton Nascimento e Lô Borges, a quem se juntaram Flávio Venturini, Vermelho, Tavinho Moura, Toninho Horta, Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes e os irmãos de Lô, Marilton e Márcio.

O primeiro álbum foi editado em 1972, com o mesmo nome do clube, que “conquista até hoje unanimidade em todo o mundo”. Seis anos depois editaram o segundo álbum, “Clube da Esquina 2”, com produção de Ronaldo Bastos.

O mesmo comunicado divulgado esta terça-feira lembra que a publicação especializada Pitchfork elogiou a qualidade musical do primeiro disco, considerando-o um dos mais ambiciosos da história da música brasileira: “A música de Milton Nascimento vai do terreno ao angelical e pode ser ao mesmo tempo misteriosa e franca, direta, assombrosa e sublime”.

Entre os clássicos previstos para os concertos estão “Tudo que você podia ser”, “Cravo e canela”, “Trem azul”, “Maria, Maria” e “Paisagem da janela”, além das canções que dão nome aos discos, passando por êxitos de outros álbuns como “Para Lennon e McCartney” e “Fé cega, faca amolada”.

Com mais de 35 álbuns editados e vários Grammys, nomeadamente o de melhor álbum de World Music em 1998, Milton Nascimento esteve em Portugal, em 2013, nos coliseus na comemoração dos seus 50 anos de carreira.

