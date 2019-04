Detido o suspeito da morte do rapper Nipsey Hussle

Foi detido esta terça-feira o homem que a polícia acredita ter sido o autor do disparo fatal que provocou a morte ao rapper Nipsey Hussle no último domingo.

Segundo avançou a polícia de Los Angeles, no Twitter, o suspeito trata-se de Eric Holder, tem 29 anos, e já estará sob custódia policial.

Eric Holder, the suspected killer of Nipsey Hussle, has been arrested and is in police custody. Thank you to both our community for the heightened awareness/vigilance, and our partners at @LASDHQ. pic.twitter.com/0zujy89Yfm

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 2, 2019