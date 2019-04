Índia orgulhosa por testar míssil. NASA diz que é “inaceitável”

A Índia anunciou-o como “um momento de orgulho” . Mas a NASA considerou-o “inaceitável”. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, revelou na passada quarta-feira que o país tinha conseguido, com sucesso, abater um satélite que sobrevoava em baixa órbita, tornando-se assim o quarto país a destruir um objeto no espaço, após os Estados Unidos, a Rússia e a China.

Narendra Modi ressalvou, contudo, que este exercício militar não era “dirigido contra nenhum país“. “O nosso objetivo é estabelecer a paz e não criar uma atmosfera de guerra”, sublinhou, acrescentando que a operação, intitulada “Missão Shakti” (“força” em hindi), durou três minutos, “é um momento de orgulho para a Índia” o país juntar-se agora às “superpotências do espaço”.

#WATCH Visuals from the launch of the anti satellite missile used in #MissionShakti #ASAT pic.twitter.com/IEIhtHpPgs

— ANI (@ANI) March 27, 2019