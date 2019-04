Jovem alemã morre atropelada na autoestrada 2 no Algarve

Uma jovem alemã de 22 anos morreu esta segunda-feira à noite atropelada na autoestrada 2 (A2), na zona de Silves, no Algarve, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Faro.

“Recebemos o alerta às 21h27 para um atropelamento rodoviário que ocorreu na A2, ao quilómetro 231, no sentido Sul-Norte. Confirmou-se no local a morte de uma cidadã alemã, de 22 anos, e um ferido ligeiro, que é o condutor do veículo”, afirmou a fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu na zona do Monte Branco, concelho de Silves, estando as autoridades a investigar as causas da ocorrência.

Estiveram no local os bombeiros de Albufeira, INEM, GNR e a Brisa, com um total de 19 operacionais e nove viaturas.

