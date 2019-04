Lembra-se da série “Zé Gato”? Já a pode ver toda no arquivo online da RTP

Quem via televisão nos anos 1980 dificilmente desconhece “Zé Gato”. A série policial da RTP 2 — uma das primeiras grandes ficções portuguesas do canal, se não mesmo a primeira, exibida logo no segundo ano de existência do segundo canal público, 1980 — trouxe ao ecrã televisivo uma personagem de culto dessa década, um polícia de métodos pouco ortodoxos, num papel interpretado pelo ator Orlando Costa. Agora, já é possível ver (ou rever) a série na Internet: a RTP disponibilizou todos os episódios no seu arquivo online.

“Zé Gato”, da autoria de Dinis Machado, João Miguel Paulino e Pedro Franco, retratava o dia-a-dia do polícia e protagonista homónimo no combate ao crime em Lisboa. Em cada episódio, Zé Gato tinha um crime diferente por resolver.

Afoito e nada fã das burocracias inerentes à investigação policial, o protagonista tinha um carisma que resistia ao desenvolvimento ainda imberbe da produção televisiva em Portugal. É por isso que perdura enquanto série de culto, retida na memória de quase todos os que viveram aquela época. Terá sido também por isso, por certo, que a RTP decidiu recuperá-la para a era digital.

