Livro do Harry Potter queimado por padres na Polónia

Um grupo de padres católicos na Polónia realizou uma cerimónia onde queimaram livros que, segundo defendem, promovem a feitiçaria. Um dos livros queimados foi da saga Harry Potter, escrito por J.K. Rowling. A cerimónia foi fotografada e as fotos foram alvo de um post num grupo evangélico do Facebook, que foi ridicularizado.

Segundo o The Guardian, aconteceu na cidade de Koszalin, onde três padres foram fotografados a carregar um cesto de livros de dentro de uma igreja para um largo de pedras, do lado de fora, que serviu para fazer a fogueira. Enquanto os livros ardiam, foram feitas orações pelos padres, e um pequeno grupo de pessoas ficou a ver.

Os livros não foram os únicos objetos a ser queimados – também uma máscara, bugigangas, uma estátua de um elefante e um guarda-chuva da Hello Kitty – foram destruídos pelo fogo.

A Fundação SMS From Heaven (Mensagem do Céu), uma organização evangélica, postou as fotografias na sua página do Facebook (que tem 22 mil seguidores), acompanhada por emojis de fogo e citações do Antigo Testamento a denunciar a feitiçaria e a adoração a ídolos.

It is stunning that in the XXI century Catholic priests still burn books they don't like: here in Poland priest Rafał Jarosiewicz and his helpers are burning @jk_rowling Harry Potter books.#HarryPotter #Catholics #CatholicChurch #CatholicTwitter @Pontifex https://t.co/jk82R7A77u

— Jarek Krawczyk (@jarisailor) April 1, 2019