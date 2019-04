Mais de meio milhão de contribuintes entregaram a declaração do IRS nas últimas 48 horas

Ao segundo dia de entrega da declaração do Imposto sobre as Pessoas Singulares (IRS) referente aos rendimentos do ano passado, já foram 569.026 os contribuintes que o fizeram, avança o jornal Eco, a partir de dados fornecidos pelo Ministério das Finanças. Comparativamente a 2017, foram mais 183 mil contribuintes, mesmo tendo em conta que ainda faltam três meses para o fim do prazo.

Com um número crescente de entregas da declaração fiscal, o acesso ao portal da Autoridade Tributária que permite entregar o IRS chegou a registar falhas na manhã de segunda-feira. Das mais de 500 mil declarações entregues em dois dias, a maioria, 51,15%, foi feita através do IRS automático.

A entrega da declaração do IRS relativo aos rendimentos de 2018 começou às 00h00 desta segunda-feira e prolonga-se até ao dia 30 de junho. Tal como sucedeu no ano passado, a entrega da declaração anual do IRS apenas poderá ser feita pela internet e o prazo de três meses aplica-se a todas as tipologias de rendimentos independente de se tratar de rendimentos de trabalho, de pensões, de capitais ou prediais (rendas).

Este ano o IRS automático vai abranger os Planos de Poupança Reforma (PPR), o que permitirá alargar este automatismo a mais de 3,2 milhões de contribuintes, ou seja, cerca de 63% do total dos que entregam declaração anual deste imposto.

Independentemente de se estar abrangido pelo IRS automático ou de se ter de entregar a declaração nos moldes habituais (submissão da Modelo 3 pela Internet) é necessário que os contribuintes casados e unidos de factos informem a Autoridade Tributária e Aduaneira se querem ser tributados em separado ou se optam pela tributação em conjunto, já que esta segunda opção é válida apenas para o ano em questão.

No ano passado, o prazo médio do reembolso dos contribuintes que “validaram” a declaração automática de IRS foi de 11 dias e para este ano a expectativa do secretário de Estados dos Assuntos Fiscais é manter o mesmo padrão. Já na entrega do Modelo 3, aquele prazo médio deverá rondar os 16 dias, em linha com o que foi observado em 2016.

