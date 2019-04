Marcel Keizer recusa ver dérbi com o Benfica como “jogo da época”

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, recusou esta terça-feira ver o dérbi da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol contra o Benfica como o jogo da época dos leões.

Com a equipa a oito pontos de Benfica e FC Porto na I Liga, a presença no Jamor pode significar a conquista de um segundo troféu em 2018/19, depois da vitória na Taça da Liga, mas o técnico holandês relativizou o peso do duelo que José Mourinho considerou na segunda-feira, em declarações no Fórum de Treinadores, como o “jogo da época” para o clube de Alvalade.

“Não sei o que [José Mourinho] disse, mas é um jogo importante. Não quero pôr a questão do título neste jogo. Temos ainda jogos da liga para fazer e o de amanhã [quarta-feira] é um jogo grande para todos. Estou ansioso para o encontro”, afirmou Marcel Keizer na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete.

Acentuando a “boa confiança” que existe no plantel para inverter a desvantagem de 2-1 registada na derrota na primeira mão, a 6 de fevereiro, no Estádio da Luz, o treinador do Sporting vincou que “os jogadores adoram estes jogos” e que a equipa retirou ilações dos dois desaires sofridos com os encarnados em 2019.

“Temos de aprender com os dois jogos anteriores e se pudermos jogar com uma intensidade alta, melhor. Espero o mesmo Benfica dos últimos jogos, com a sua identidade e os seus movimentos”, observou, repartindo o favoritismo para a eliminatória de forma equitativa pelos rivais de Lisboa: “Há 50-50 de favoritismo. A situação é de 2-1, mas jogamos em casa, perante os nossos adeptos e precisamos desse apoio”.

Em relação ao encontro com o Benfica, Marcel Keizer assumiu ainda a indisponibilidade do avançado Bas Dost, por não estar totalmente recuperado da contusão no joelho direito que o afastou do desafio de sábado com o Desportivo de Chaves, que terminou com o triunfo por 3-1 dos ‘leões’. Em sentido inverso, o treinador ‘leonino’ reiterou a confiança na despenalização do lateral Ristovski, que foi expulso no desafio com os flavienses.

“Colocámos o Ristovski na equipa e estamos confiantes que possa jogar. Não posso dizer nada neste momento, para mim ele vai lá estar. Vamos ver”, declarou, horas antes de ser conhecido o resultado do recurso do Sporting para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O dérbi entre Sporting e Benfica, a contar para a segunda mão da meia-final da taça de Portugal, está marcado para esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio José Alvalade.

