Monteiro regressa ao serviço este fim-de-semana

É já no próximo fim-de-semana que arranca a época de 2019 do WTCR, o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, e Tiago Monteiro volta a estar aos comandos de um modelo competitivo para disputar todo o campeonato. Completamente recuperado, depois de um acidente complicado, que o afastou das pistas durante 18 meses, o piloto do Porto regressa ao volante de um carro de competição para realizar toda a época – e logo numa categoria onde já foi muito feliz.

A temporada de 2019 deste campeonato regulado pela Federação Internacional do Desporto Automóvel (FIA) começa em Marrocos, de 5 a 7 de Abril, para depois visitar Hungria, Eslováquia, Holanda, Alemanha, Portugal – em Vila Real, circuito realizado entre 5 e 7 de Julho –, China (Nimgbo), Japão, Macau (igualmente China) e Malásia. O objectivo de Tiago Monteiro é alcançar o título de campeão mundial que deveria ter sido seu em 2017, quando um acidente, em Setembro, o impediu de alcançar essa meta.

Monteiro regressa aos comandos de um Honda Civic TCR, uma evolução do modelo que pilotava em 2017 e que, tal como o piloto garantiu ao Observador, “está perfeito”. Segundo ele, “não sabemos exactamente como estão os nossos adversários, o que só tiraremos a limpo na primeira sessão de treinos, mas desta vez tivemos oportunidade de realizar todos os testes pré-época que gostaríamos, para estar nas melhores condição em Marrocos”, onde se irá disputar a primeira corrida da época.

Confiando que o carro evoluiu grandemente face a 2018, Monteiro sabe que pela frente vai ter 19 pilotos, todos eles com o mesmo objectivo: vencer. “Um lugar nos 10 primeiros seria óptimo”, mas uma vitória era ainda melhor, dizemos nós, para o piloto português que mantém o seu número de porta: o 18.

As corridas do fim-de-semana marroquino vão ser transmitidas pelo Eurosport 1, no sábado a partir das 16h30 (a 1ª) e no domingo às 16h30 (2ª) e 17h45 (3ª).

