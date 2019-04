Operação Lava Jato. Michel Temer acusado de lavagem de dinheiro

(Artigo em Atualização)

O ex-presidente brasileiro, Michel Temer, foi esta terça-feira acusado formalmente pelos procuradores da Operação Lava Jato, em São Paulo, no Brasil. Com ele, estão também indiciados dos crimes de lavagem de dinheiro a sua filha Maristela Temer, o coronel já reformado da Polícia Militar , João Batista e a mulher, Marya Rita Fratezzi.

Segundo o site da revista Veja, este processo foi extraído do denominado inquérito dos portos, em que foram investigados alegados pagamentos de vantagens indevidas a Temer por empresas do setor portuário em troca de benefícios atribuídos por um decreto publicado quando ele era presidente. Já no processo em que esta terça-feira foi conhecida a acusação, o ex-presidente e os restantes suspeitos terão usado umas obras na casa da filha de Temer, feoitas por uma empresa do coronel, com fundos públicos.

O caso estava a ser investigado no Supremo Tribunal Federal (STF), mas foi remetido à primeira instância da Justiça paulista depois de Temer deixar a presidência e perder o foro privilegiado.

