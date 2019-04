Presidente de associação espanhola de proteção de menores detida por sequestrar filho

María Sevilla, presidente da associação de proteção de menores Infancia Libre, foi detida na madrugada de sábado pelas autoridades espanholas. Sevilla, que entretanto foi posta em liberdade, está a ser acusada do crime de sequestro de menores por ter levado o filho para Granada sem informar o pai, que vive em Madrid e que tem a guarda da criança. Não se sabia do paradeiro da criança desde então.

Os acontecimentos remontam a março de 2017, altura em que a espanhola de 36 anos decidiu fugir de Madrid com o filho de 11. A ordem de detenção só foi emitida, segundo o El País, em novembro do ano passado e levada a cabo no fim de semana na sequência de uma investigação que permitiu descobrir o paredeiro da presidente da Infancia Libre. Sevilla, que se tinha mudado para Granada em 2017 e vivido em várias localidades desde então, encontrava-se agora numa quinta isolada de seis mil metros quadrados em Villar de Cañas, na província de Cuenca, com o atual companheiro e a filha de ambos.

As duas crianças encontravam-se a viver em condições “lamentáveis”, revelaram fontes policiais ao El País. O El Mundo vai mais longe, descrevendo que o menino de 11 anos vivia “como um animal”. O filho da presidente da Infancia Libre deixou de ir à escola em Granada, onde esteve inscrito num colégio que pouco frequentou. Mal sabe ler, e escrever e há muito que não era visto por um médico. A mãe só permitia que saísse da propriedade por algumas horas por dia.

A Infancia Libre é uma associação de proteção de menores, vítimas de abusos sexuais ou de maus-tratos familiares. Apesar de, segundo o ABC, a União Nacional de Associações Familiares a descrever como “fantasma”, a sua presidente esteve envolvida em diversas atividades parlamentares. A convite do Podemos, foi ouvida na Comissão de Direitos Humanos da Infância e da Adolescência do Congresso e, em 2017, participou numa ação de sensibilização junto do governo espanhol juntamente com deputadas e senadoras do partido de Pablo Iglesias.

A ligação de María Sevilla com o grupo partidário poderá ser ainda mais profunda. De acordo com o El Mundo, a presidente da Infancia Libre firmou, em dezembro de 2016, um acordo de colaboração com o Podemos de Granada para a realização de um estudo de abusos sexuais na região da Andaluzia. No mesmo ano, esteve, a convite do mesmo partido, na Assembleia de Madrid e na Comissão de Políticas Sociais. No entanto, na sequência da sua detenção, o grupo parlamentar negou qualquer envolvimento de Sevilla.

Continuar a ler