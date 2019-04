Rap e muito autotune: dono da Tesla lança música de homenagem ao gorila Harambe

O que podem um empresário, um investidor e um rapper ter em comum? À partida nada, mas se reunirmos as três definições numa, a soma dá um resultado: Elon Musk.

O sentido de humor do CEO da Tesla e da SpaceX levou-o a lançar este domingo uma pequena brincadeira musical, surpreendendo todos com uma música chamada “RIP Harambe”, em homenagem ao gorila Harambe. A canção rap foi divulgada no SoundCloud e já foi ouvida mais de 1,6 milhões de vezes.

Tudo não passará de uma tentativa por parte de Musk de enganar as pessoas, escreve o Guardian. Além de ter publicado a música no SoundCloud, alojado na página fictícia Emo G Records, o empresário também a publicou no seu perfil no Twitter. E até brincou, desabafando que aquele pode ser o seu “melhor trabalho”.

This might be my finest work — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2019

Sobre a música propriamente dita, Elon Musk recorreu ao autotune para criar a brincadeira. Quanto à letra, revela a norte-americana Rolling Stone, trata-se de um tributo ao gorila Harambe, morto por um segurança do jardim zoológico de Cincinnati (em Ohio, nos Estados Unidos), em maio de 2016.

O incidente era então justificado com o facto de uma criança de quatro anos ter entrado na jaula onde se encontrava o gorila, que acabou por ser abatido pelos funcionários do zoo. A história tornou-se então envolta em polémica, com vários críticos a defender que Harambe estava apenas a proteger a criança e não a atacá-la.

O rap, que tem quase dois minutos de duração, conta com os seguintes versos, alegadamente cantados por Musk, recorrendo ao autotune: “RIP Harambe/Smoking on some strong/In the gorilla zoo/And we thinking about you.”

Entretanto, os fãs e/ou seguidores do empresário dono da Tesla não perderam tempo. No YouTube, chegam já os primeiros videoclips para a música criada por Elon Musk.

Continuar a ler