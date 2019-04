Ristovski foi suspenso por um jogo e Sporting recorre para o pleno do CD

O defesa Ristovski foi hoje suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas o Sporting recorreu, pedindo efeito suspensivo que permita ao macedónio defrontar o Benfica, na quarta-feira.

Fonte do Sporting disse à Lusa que o clube de Alvalade foi notificado da penalização às 17h15 desta terça-feira e que apenas 12 minutos depois já tinha seguido o recurso para o pleno do CD, a pouco mais de 24 horas do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O documento tem por base a exposição inicial que “visa demonstrar que não houve jogo violento nem intenção de fazer falta, tratando-se apenas de uma entrada à bola” no lance que ditou a expulsão de Ristovski nos minutos finais do jogo com o Desportivo de Chaves, na 27.ª jornada da I Liga.

Ristovski já tinha sido expulso antes do encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que o Benfica venceu por 2-1, tendo a sua despenalização sido comunicada apenas duas horas antes do desafio na Luz.

O defesa lateral direito foi convocado pelo treinador Marcel Keizer para o jogo de quarta-feira, no Estádio da Luz. O árbitro Manuel Mota, que expulsou o internacional macedónio após ter recebido sinal do videoárbitro, já foi ouvido pelo CD e manteve a apreciação sobre o lance.

