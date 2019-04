Tabaco aquecido tem riscos graves para a saúde, segundo especialistas portugueses

Doze sociedades científicas e organizações de saúde portuguesas uniram-se numa posição conjunta contra os novos produtos de tabaco aquecido. Afirmam, em comunicado, que estão “fortemente preocupadas com o surgimento de novos produtos de tabaco”, mas não só. “As alegações da indústria sobre o risco reduzido destes dispositivos” também é fonte de preocupação para os especialistas de saúde.

Os especialistas recordam que os Produtos de Tabaco Aquecido (PTA) “produzem aerossóis com nicotina e outros químicos”.

O documento com esta posição conjunta, hoje revelado, foi assinado pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, entre outras, numa reunião entre os doze organismos que decorreu no passado dia 8 de março na Sociedade Portuguesa de Pneumologia, também subscritora da tomada de posição.

Os médicos e demais especialistas alertam que o principal objetivo continua a ser “promover medidas regulatórias que sabemos serem eficazes na redução do tabagismo e continuar a apoiar aqueles que desejem parar de fumar”, e por isso defendem que o debate sobre os novos produtos de tabaco aquecido não pode deixar esta questão para trás.

As doze sociedades científicas e organizações de saúde portuguesas, são perentórias ao afirmar que “não recomendam a utilização de produtos de tabaco aquecido”. Além disso, continuam a chamar a atenção para os seus riscos, bem como a manter a firme convicção de que “a melhor forma de salvaguardar a saúde humana é a prevenção da iniciação de qualquer forma de consumo e o apoio médico para cessação tabágica”.

As doze organizações contradizem a indústria do tabaco quando “afirma que há uma redução de 90-95% na quantidade de substâncias nocivas e na toxicidade dos PTA”, e defendem que grande parte destas alegações se baseia “em estudos publicados pela própria indústria, com conflitos de interesse evidentes”.

“Foram encontradas substâncias nocivas em altas concentrações nos seus estudos, como material particulado, alcatrão, acetaldeído, acrilamida e um metabolito da acroleína”, como está escrito no parecer, que reforça que estudos independentes encontraram concentrações mais elevadas de formaldeído em produtos de tabaco aquecido do que em cigarros convencionais.

Recordam ainda que “o primeiro estudo experimental comparando diretamente os efeitos do fumo de cigarro, vapor de e-cig e aerossol do iQOS mostrou que este último provoca o mesmo tipo de danos nas células pulmonares que o fumo de cigarro, mesmo em baixas concentrações”.

Da reunião e da posição conjunta saíram outras explicações acerca dos Produtos de Tabaco Aquecido (PTA):

O que são?

Afirma os especialistas em saúde que os Produtos de Tabaco Aquecido (PTA), “frequentemente referidos pela indústria como “heatnot-burn”, são dispositivos eletrónicos com um pequeno cigarro contendo tabaco”. Assim sendo, “produzem aerossóis com nicotina e outros químicos que são inalados pelo utilizador”. Na prática, estes cigarros não são acendidos com combustão, mas sim através de uma máquina eletrónica.

São menos prejudiciais do que o tabaco convencional?

Segundo os especialistas clínicos, qualquer consumo de tabaco, por muito baixo que seja, “produz doença significativa”. Por isso, “do ponto de vista de segurança e do risco para a saúde, atualmente não existe evidência que demonstre que os PTA são menos prejudiciais do que o cigarro convencional”. O facto de se afirmar que os PTA contêm menos tóxicos, também não é um argumento válido, porque isso “não

significa que se reduza o risco de doença”.

Porquê que os especialistas estão preocupados?

Porque tal como o tabaco convencional, os PTA “contêm nicotina, substância altamente aditiva que existe no tabaco, causando

dependência nos seus utilizadores”. O tabaco aquecido não contém só nicotina, também inclui “outros produtos aditivos

que não existem no tabaco e que são frequentemente aromatizados”.

Para os especialistas, há ainda outro aspeto a ter em conta “é que o uso dos PTA permite imitar o comportamento dos fumadores de cigarro convencional”, por isso, há “o risco de os fumadores alterarem o seu consumo para estes novos produtos em vez de tentarem parar de fumar”. Pior, quem fuma, corre ainda o risco de juntar um novo vício ao tabaco convencional, alternando o consumo entre os dois. Quem não fuma pode ter a “tentação” de fumar, e isto também se aplica a menores de idade, que podem considerar o uso do tabaco aquecido no início de hábitos tabágicos.

As doze sociedades científicas e organizações de saúde ainda consideram que este tipo de produto pode seguir o mesmo dos cigarros eletrónicos”, cuja experimentação atualmente “está a sofrer um crescimento exponencial e já se demonstrou que aumenta o risco de iniciação também no cigarro convencional e noutras drogas”.

O parecer foi assinado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo, a Ordem dos Enfermeiros, a Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, a Sociedade Portuguesa de Oncologia, a Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia Pediátrica e a Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária.

