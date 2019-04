Theresa May quer adiar o Brexit mais uma vez, da forma “mais curta possível”

A primeira-ministra britânica quer pedir um novo adiamento da data para a saída do Reino Unido da União Europeia. Numa declaração feita à porta do número 10 de Downing Street, Theresa May falou numa extensão “o mais curta possível”, que terminará assim que for alcançado um acordo no parlamento britânico.

A declaração foi feita depois de um Conselho de Ministros que começou ainda na manhã desta terça-feira e durou sete horas. May disse que compreende que “algumas pessoas estão tão fartas dos adiamentos e da discussão infindável que preferiam sair sem acordo na próxima semana”. Ainda assim, continua a defender que a saída deve ser feita de forma ordenada e com acordo, explicando que isso obriga a uma nova extensão do prazo: “Sair com um acordo é a melhor solução”, insistiu. E isto apesar de manter que sempre foi clara ao dizer que, mesmo sem acordo, o Reino Unido “teria sucesso no longo prazo”.

Assim, precisamos de mais uma extensão do artigo 50 — uma que seja tão curta quanto possível e que acabe quando aprovarmos um acordo. E temos de ser claros quanto àquilo para que serve essa extensão — para garantir que saímos de uma forma programa e ordenada”.

Propõe, por isso, negociações com o líder da oposição, Jeremy Corbyn. A ideia é que ambos, em conjunto, consigam chegar a um plano que permita essa saída ordenada, para ser, depois, levado à votação dos deputados britânicos — os mesmos que, até agora, não aceitaram qualquer uma das suas propostas. Tem, porém, uma condição: esse eventual plano futuro tem de incluir o acordo de saída que ela própria firmou com a União Europeia, podendo ser refeita apenas a declaração política, que define a relação futura com a UE.

Tudo isso terá de ser feito de forma imediata. A ideia de Theresa May é levar esse novo plano à avaliação dos 27 Estados-membros já na próxima quarta-feira, 10 de abril, data do Conselho Europeu extraordinário que foi convocado por Donald Tusk na sexta-feira passada, depois de a Câmara dos Comuns ter chumbado o acordo do Governo pela terceira vez.

Este debate, esta divisão, não podem arrastar-se durante muito mais tempo. Estão a colocar os membros do parlamento e todos os outros debaixo de uma enorme pressão, com danos para a nossa política”, lamentou.

Na declaração aos jornalistas, a primeira-ministra explicou ainda que, caso não seja possível chegar a um entendimento com o líder do Partido Trabalhista, apresentará uma série de opções relativas à relação futura do Reino Unido com a UE, para serem votadas nos Comuns, prometendo acatar a decisão que venha a sair dessas votações — desde que o Labour faça o mesmo.

Definiu ainda um prazo para concluir todo o processo, seja por que caminho for: Theresa May quer ter tudo pronto e decidido até 22 de maio, para evitar que os britânicos tenham de participar nas eleições europeias.

A possibilidade de extensão do prazo terá de ser decidida pela UE, que sempre disse que só o faria caso houvesse uma razão plausível para isso — e já depois de ter admitido um adiamento de duas semanas, de 29 de março para 12 de abril, e um outro até 22 de maio, caso fosse atingido um acordo no parlamento. Para já, há apenas uma declaração de Donald Tusk, no Twitter, que parece abrir caminho a essa hipótese. O presidente do Conselho Europeu escreveu que “mesmo que, depois de hoje, não saibamos qual vai ser o resultado final, sejamos pacientes”.

