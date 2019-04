TripAdvisor elege Londres como o melhor destino do mundo. Lisboa está no top 20

O Reino Unido pode estar debaixo de fmuita pressão por causa do Brexit, mas nem por isso deixou de ser um dos destinos mais apreciados no mundo inteiro. Prova disso foi a escolha de Londres como o melhor destino do mundo em 2018, através dos prémios de turismo Trip Advisor Traveler’s Choice Awards. A este prémio ajudou o fascínio por Harry e Meghan e pelo bebé real que vem a caminho. Segundo o TripAdvisor, houve um “aumento significativo” nas reservas para experiências focadas na família britânica, especialmente para visitas ao Palácio de Buckingham e ao Castelo de Windsor, que registaram um aumento anual entre 94% e 212%.

Desde 2016 que Londres não conseguia chegar ao primeiro lugar destes prémios, tendo sido ultrapassada nos últimos anos por Paris. O ranking é determinado através de avaliações e classificações que são feitas no site nos últimos 12 meses em relação a hotéis, restaurantes e experiências.

Foi Paris quem ficou com o segundo lugar dos melhores destinos de viagem, sendo Roma, em Itália, a cidade a terminar o pódio. A única cidade portuguesa que surge na lista dos prémios é Lisboa, que ocupa o 18.º lugar dos melhores destinos do mundo.

