Vem aí uma massa de ar frio. Temperaturas descem até 10 graus

Depois do tempo quente que se fez sentir no último fim de-semana, o frio parece estar de regresso a partir desta quarta-feira. Uma massa de ar frio vindo do norte da Europa deverá deixar Portugal continental sob um clima típico de inverno.

“A tendência é para a partir desta quarta-feira entrar uma massa de ar bastante mais fria“, que vai atingir o território continental, adiantou ao Observador Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o meteorologista, até ao final desta semana as temperaturas máximas estarão entre os 10 e os 16 graus Celsius em praticamente todo o território, com as regiões das terras altas do Norte e Centro a registar as temperaturas mais baixas — abaixo dos 10 graus Celsius.

Já as temperaturas mínimas “vão chegar a valores negativos, em alguns locais do Norte e Centro, a partir já de quinta-feira”. Segundo explica o porta-voz do IPMA, a tendência é assim para uma descida da temperatura máxima bastante acentuada — deverá descer entre oito e dez graus –, provocada pela massa de ar polar vinda do norte da Europa.

O meteorologista Ricardo Tavares revela ainda que, associada a esta depressão, prevê-se também “a passagem de uma ondulação frontal e vamos ter alguma instabilidade”. A partir de quinta-feira, dia 4 de abril, sobretudo a partir do final da manhã, a previsão é de ocorrência de precipitação no Minho e Douro litoral, e depois “gradualmente durante a tarde e noite de quinta-feira, vai estender-se ao resto do país”.

Manter-se-ão assim os períodos de chuva ou aguaceiros, com possibilidade de trovoada, sendo que “não é de excluir também [a existência] de granizo” em todo o território continental. O tempo frio deverá manter-se durante este fim de semana e prolongar-se até ao início da próxima semana, sublinha o IPMA.

