Vídeo. Como o VAR anulou um golo ao Sp. Braga e voltou a ser protagonista no jogo com os portistas

Entraram as duas equipas a atacar, mas quando Felipe desviou para dentro da própria baliza foi o VAR quem se tornou figura. Aconteceu logo aos 14 minutos: Ricardo Horta, do Sp. Braga estava adiantado quando recebeu a bola: o passe para Paulinho já não valeu, nem o autogolo do portista Felipe. O árbitro Manuel Mota consultou os video-árbitros e anulou a vantagem dos bracarenses. Mas a equipa de Abel Ferreira acabou mesmo por ir a vencer para o intervalo, com um golo de Paulinho, aos 41 minutos.

Já no jogo do campeonato, no último sábado à tarde, o VAR tinha sido protagonista do jogo. Validou duas grandes penalidades na segunda parte que valeram a reviravolta dos portistas frente ao Sp. Braga na vitória final por 3-2 que manteve os dragões na frente da classificação, com os mesmos pontos do Benfica.

Um minuto antes do 1-0, era o Sp. Braga quem pedia nova intervenção do árbitro, desta vez por mão de Manfá na grande área do FC Porto. Não houve grande penalidade, mesmo após análise do VAR. Manafá parece ter sido tocado por Paulinho durante o lance.

Foi a segunda grande penalidade pedida pelos jogadores bracarenses e negada pelo VAR. Aos 9 minutos reclamou-se mão de Militão, do FC Porto, dentro da área. No lance com Ricardo Horta, o contacto da bola com o braço surge após Militão receber a bola com o peito.

Antes do final da primeira parte os portistas ainda reclamaram a expulsão de Wilson Eduardo. O médio do Sp. Braga já recebera um amarelo, após uma entrada dura sob Jesús Coronoa, e aos 42 minutos entrou tarde e pisou Óliver. Sem vídeo-árbitro, Manuel Mota não deu cartão.

O outro amarelo da primeira parte surgiu aos 20 minutos: André Pereira do FC Porto pisou Paulinho, atacante do Sp. Braga.



Continuar a ler