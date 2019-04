Volkswagen apresenta mais um eléctrico em Xangai

Será o SUV topo de gama dos I.D. que a Volkswagen está a preparar, surgindo depois dos I.D. Neo (um hatchback tipo Golf), I.D. Crozz (SUV), I.D. Buzz (o próximo Pão de Forma), o I.D. Vizzion (berlina de luxo) e o I.D. Buggy, o buggy cuja produção a marca alemã vai entregar à E-Go.

O certame chinês arranca a 16 de Abril, estendendo-se depois até dia 24, onde vão estar presentes todos os fabricantes que querem ter uma palavra a dizer naquele que é o maior mercado de veículos do mundo, e ainda com maior vantagem se nos concentrarmos exclusivamente entre os que possuem motorização eléctrica, alimentada por baterias. A Volkswagen não podia deixar de estar presente, à semelhança de todos os seus concorrentes directos, sejam eles originários da Europa, EUA, Japão ou Coreia do Sul. Além, claro está, dos fabricantes locais, cada vez mais e mais competitivos.

O I.D. Roomzz, ainda um protótipo, revela como poderá ser um SUV eléctrico de luxo, prometendo generosas dimensões exteriores, ao nível das interiores, onde não faltará espaço. Nem equipamento, pois o Roomzz vai oferecer de tudo um pouco, com a Volkswagen a mencionar igualmente equipamentos que ainda não estão disponíveis, como a condução autónoma de Nível 4.

