Wolverhampton vence Manchester United com golo de Diogo Jota (2-1)

As estatísticas estavam a favor do Wolverhampton. A equipa mais portuguesa da Premier League é também a equipa que mais pontos rouba aos big six do futebol inglês. Esta terça-feira, o conjunto de Nuno Espírito Santo recebia o Manchester United de Solskjaer e a conquista dos três pontos era importante para os dois lados: se o Wolves está no sétimo lugar a precisar de cavar um fosso para o Leicester e o Watford, que têm apenas menos um ponto, os red devils ainda acreditam na possibilidade de terminar a temporada em terceiro, à frente do Arsenal, do Tottenham e do Chelsea.

10 – Wolves have won more points against ‘big six’ sides in the Premier League this season than any of the other 14 teams in the competition (10 – W2 D4 L3). Endeavour. pic.twitter.com/TJOUzzgfZ9 — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2019

O Manchester United era então o primeiro dos quatro candidatos ao último lugar do pódio a entrar em campo nesta jornada e uma vitória colocaria pressão acrescida nos ombros de gunners, spurs e blues. A equipa de Solskjaer, que contava com Diogo Dalot no onze inicial, o pouco utilizado Fred no meio-campo, o jovem McTominay enquanto titular e Lingard no apoio direto a Lukaku, já que Martial começava no banco, inaugurou o marcador ainda antes do quarto de hora. McTominay, que ao 41.º jogo pelo Manchester United se estreou a marcar, atirou um remate rasteiro e cruzado de fora de área e não deu qualquer hipótese a Rui Patrício.

O Wolves, que tinha Patrício na baliza, João Moutinho, Rúben Neves e Rúben Vinagre no meio-campo e ainda Diogo Jota na frente de ataque, correu atrás do prejuízo e encostou o Manchester United às cordas desde que ficou em desvantagem. A jogar em casa, o conjunto de Espírito Santo mostrou-se desibinido como sempre e não acusou qualquer nervosismo ou complexo de “equipa pequena” por estar a perder com os red devils. Aos 25 minutos, depois de uma recuperação de bola impressionante de Moutinho, Raúl Jiménez descobriu Diogo Jota nas costas da defesa e ofereceu o empate ao avançado português. Jota, que nos primeiros seis jogos no Molineux não marcou nem assistiu, já esteve presente em nove golos caseiros do Wolves nos últimos sete encontros (seis golos, três assistências).

9 – Diogo Jota has had a hand in nine goals in his last seven Premier League games at Molineux (6 goals, 3 assists), having failed to score or assist a single goal in his first six at the ground. Turnaround. pic.twitter.com/IE07i6Ro29 — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2019

Numa segunda parte que prometia ser equilibrada em toda a linha, Ashley Young fez tombar os pratos da balança com uma entrada duríssima sobre Diogo Jota. O lateral viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, Solskjaer reagiu com a entrada de Phil Jones para o lugar de Fred e Nuno Espírito Santo respondeu ao trocar Jota por Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre por Jonny Castro. O golo da vitória dos Wolves surgiu logo no minuto seguinte à entrada do avançado espanhol: cruzamento de Moutinho, que teve assim intervenção nos dois golos, Dendoncker incomoda os centrais e acaba por ser Smalling a desviar para a baliza de De Gea. Autogolo do central inglês aos 77 minutos e restavam apenas 13 para o Manchester United ir à procura da vitória.

Com menos um elemento, contudo, era difícil. Num jogo duro e com muitas interrupções, o árbitro ainda deu seis minutos de compensação mas os red devils não conseguiram chegar sequer ao empate. Vitória importante para o Wolverhampton, que pressiona agora Leicester e Watford. O Manchester United, por sua vez, escorregou, pode deixar fugir Arsenal e Tottenham e fica agora à mercê da ultrapassagem do Chelsea.

???????????????????????????? Entretanto o Wolves soma mais um capítulo à sua boa época, com uma vitória sobre o United, num jogo em que não precisou rematar muito ????#WOLMUN #PremierLeague #EPL pic.twitter.com/MmhT9Iuf3V — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) April 2, 2019

Continuar a ler