Bayern Munique assegura meias-finais da Taça alemã com dificuldade

O Bayern Munique apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Alemanha em futebol, mas sentiu muitas dificuldades para eliminar o Heidenheim, da segunda liga germânica, vencendo por 5-4. A jogar em casa, os bávaros, campeões alemães em título, até começaram melhor a partida e adiantaram-se logo aos 12 minutos, através de Goretzka, mas, volvidos três minutos, sofreram um revés, com a expulsão com vermelho direto de Niklas Sule, que travou um adversário quando este seguia isolado para a baliza.

A vantagem numérica em campo deu alento ao Heidenheim, que, ainda na primeira parte, deu a volta ao marcador, com golos de Glatzel e Schnatterer, aos 26 e 39 minutos, respetivamente. Apesar de contar com menos um elemento em campo, o Bayern fez valer a sua condição de favorito na segunda metade e virou o resultado, com os tentos de Thomas Muller (53), Lewandowski (56) e Gnabri (65), colocando o resultado em 4-2 e dando sinais de que a eliminatória estava resolvida.

No entanto, a equipa visitante, atual sexta classificada da segunda ‘Bundesliga’, ainda reagiu e voltou a igualar a contenda, com mais dois golos de Glatzel (74 e 77), o segundo na conversão de uma grande penalidade, no entanto, os bávaros sentenciaram o encontro aos 84, novamente por intermédio de Lewandowsi e igualmente de penálti.

Nas meias-finais, a equipa bávara poderá defrontar o Leipzig, que na terça-feira venceu em casa do Augsburgo por 2-1, após prolongamento, o Hamburgo, que também na terça-feira venceu em casa do Paderborn por 2-0, num jogo entre equipas do segundo escalão, ou o vencedor do embate de hoje entre Schalke 04 e Werder Bremen.

Continuar a ler