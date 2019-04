Bentley Lisboa estreia casa nova. É um dois em um

A Bentley Lisboa decidiu integrar as suas áreas de vendas e serviços, o que a levou a trocar as suas instalações na Avenida João Crisóstomo, em Lisboa, por outras substancialmente maiores nas imediações de Alcabideche. A inauguração contou com a presença de responsáveis pelo reputado construtor britânico, bem como da SIVA, a quem pertence a concessão, que é igualmente importador para o nosso país das marcas Volkswagen, Audi, Skoda e Lamborghini que, tal como a Bentley, integram o Grupo Volkswagen.

O novo espaço em Alcabideche (Rua de São Francisco, 582) possui uma área de exposição de 385 m2, a que soma mais 400 m2 reservados à oficina. Além de admirar os Bentley novos e realizar a manutenção dos antigos, o cliente tem ainda à disposição a Bentley Collection, onde se pode entregar à personalização do seu novo modelo, escolhendo as opções que mais lhe agradam entre uma imensidão de cores, peles e tipos de madeira.

Depois de um ano em que comercializou 17 veículos, o que representa um incremento de 70% face a 2017, a Bentley parece estar assim mais bem preparada para continuar a progredir entre nós. “Estamos muito orgulhosos com este investimento, que vem dar um novo impulso à presença da presença da Bentley em Portugal, ainda por cima num ano em que celebra o 100º aniversário”, realça Miguel Costa, director-geral das marcas de luxo da SIVA. Para este responsável, o novo espaço da Bentley “pretende transmitir aos clientes uma experiência de sofisticação e de elegância”, em sintonia com a marca inglesa.

