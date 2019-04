FC Porto esgota bilhetes para a receção ao Liverpool

Os bilhetes para a receção do FC Porto ao Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que se disputa em 17 de abril, já estão esgotados, anunciaram hoje os ‘dragões’.

Apesar de, neste momento, já não haver bilhetes à venda, no próximo sábado (a partir das 10:00) serão libertados para venda em exclusivo a sócios os lugares não adquiridos por parte dos detentores de lugar anual.

FC Porto e Liverpool começam a disputar na próxima semana uma vaga de acesso às meias-finais da Liga dos Campeões, estando a primeira mão agendada para Anfield Road, em 09 de abril, com o segundo jogo a ser disputado uma semana depois, no Estádio do Dragão.

