Fotografia de Jeremy Corbyn utilizada na prática de tiro ao alvo em treino militar britânico

Um vídeo publicado na rede social Snapchat revelou um treino militar do Reino Unido em que uma foto do líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, foi utilizada como alvo de um treino de tiro. A veracidade das imagens já foi confirmada pelo Ministério da Defesa que classificou a situação como “totalmente inaceitável”.

As imagens começaram a circular pelas redes sociais até chegarem aos responsáveis militares. Ao que avança a Sky as imagens foram captadas nos últimos dias num local de treino em Kabul, capital do Afeganistão, utilizado pelos militares que estão destacados para prestar serviços de proteção de pessoal a altos funcionários militares, diplomatas e políticos.

Os militares não utilizaram munições reais no treino, que foi feito com recurso a projéteis de plástico e tinta. As imagens divulgadas mostram a fotografia de Corbyn depois de ter sido atingida e com a legenda “feliz com isso”. Segundo a Sky, as imagens de várias personalidades são utilizadas em treino, mas para simular a proteção e não como alvo.

British soldiers have been filmed using a picture of Jeremy Corbyn in target practice at an army base in Kabul.

The MoD says the incident was "totally unacceptable" and an investigation has been launched – more on this story here: https://t.co/xPlIb7jp78 pic.twitter.com/Hd8hG9W4Cs

— Sky News (@SkyNews) April 3, 2019