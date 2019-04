Morreu o advogado António Manuel Arnaut

O advogado António Manuel Arnaut, filho de um dos fundadores do Partido Socialista, António Arnaut — falecido há perto de um ano –, morreu esta quarta-feira. Tinha 59 anos. A notícia foi avançada pela SIC Notícias.

O jornal de Coimbra “Campeão” também avançou a notícia, referindo que António Manuel Arnaut morreu “vítima de doença”. O advogado era irmão de Ana Paula Arnaut, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e de “um engenheiro civil”, refere o semanário local. Deixou um filho, António Miguel, também ele advogado.

Também militante do Partido Socialista, tal como o pai — que ficou conhecido pelo seu envolvimento na criação do Serviço Nacional de Saúde –, António Manuel Arnaut fazia parte da Comissão Política Nacional do PS. Era também membro do Grande Oriente Lusitano (Maçonaria), segundo o semanário de Coimbra.

O líder da concelhia PS/Coimbra e vice-presidente da autarquia local, Carlos Cidade, já reagiu à morte do advogado e militante socialista. Em declarações ao jornal “Campeão”, recordou-o como alguém “dedicado e inspirador”, “apaixonado pela liberdade e pela democracia” e com um “sagaz sentido de humor”, que “sempre pôde dizer o que lhe ia na alma”.

António Manuel Arnaut chegou a apresentar em janeiro passado um livro de poemas inéditos do pai, “Poemas de Outono e Inverno – Poemas da Finitude”, referindo que a publicação da obra era uma forma de “continuar a homenagear” o progenitor. O advogado fez também parte do Observatório de Saúde António Arnaut, criado em memória do pai com o objetivo de “contribuir para a defesa, modernização e sustentabilidade do SNS, entendido este como o pilar essencial da garantia constitucional do direito à saúde e do Estado Social”.

Em 2016, António Manuel Arnaut chegou a ponderar candidatar-se à Federação Distrital de Coimbra do PS, mas decidiu suspender a candidatura denunciando alegadas “irregularidades” e um “processo eleitoral viciado”. Num comunicado então citado pelo Diário de Coimbra, António Manuel Arnaut afirmou: “Não posso permitir que dentro do meu próprio partido, cuja linha principal é a luta pela liberdade, tolerância, democracia, isenção e transparência da vida política, se subvertam tais valores com interpretações enviesadas das decisões legitimamente tomadas”.

(Em atualização)

Continuar a ler