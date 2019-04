PelÃ© hospitalizado em FranÃ§a apÃ³s encontro com MbappÃ©

Pelé, um dos melhores futebolistas do mundo, foi hospitalizado na noite desta terça-feira, em Paris, França. O internamento do astro brasileiro foi uma decisão tomada por precaução e a rádio francesa RMC Sport avança que o ex-futebolista não corre perigo de vida.

Com 78 anos, a saúde de Pelé inspira cuidados e por isso a os espasmos e as contrações musculares bem como a febre que foi detetada durante a noite fez com que fosse levado para o hospital.

Pelé está em França para conhecer o jovem prodígio do PSG, Kylian Mbappé, com quem tinha estado poucas horas antes da hospitalização. O ex-futebolista brasileiro ficou fascinado com o jovem francês durante o campeonato do mundo, em julho do ano passado e chegou a marcar um encontro para outubro desse mesmo ano.

I met Kylian Mbappe and his parents last night in Paris at @Hublot event. We talked goals, World Cups and watches. Great company! /Estive com @KMbappe e seus pais ontem à noite, durante um evento da @Hublot em Paris. Falamos sobre gols, Copas do Mundo e relógios. Grande encontro! pic.twitter.com/U63hLWy0mV — Pelé (@Pele) April 3, 2019

Este acabaria por ser desmarcado devido ao estado de saúde de Pelé. Agora que o encontro entre os dois se pôde concretizar, o brasileiro voltou a ressentir-se estando ainda internado nesta quarta-feira.

Pelé é um dos mais conhecidos e aclamados futebolistas do mundo e tem passado desde 2014 por diversos problemas de saúde. Em 2014 esteve internado devido a uma grave infeção urinária, em 2016 faltou à abertura dos Jogos Olímpicos e em 2018 surgiu no sorteio do Campeonato do Mundo de futebol numa cadeira de rodas.

