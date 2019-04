PJ detém homem por tentativa de homicídio em Loures

A Polícia Judiciária deteve, no concelho de Loures, um homem de 27 anos pela tentativa de homicídio encomendado e por posse de arma de fogo proibida. O homem foi detido em flagrante delito e presente a tribunal esta quarta-feira, onde lhe foi aplicada aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Segundo informou a PJ em comunicado, “a investigação apurou que o detido desenvolveu atos de execução concretos, tendentes à contratação de um outro homem para executar a morte de um terceiro, com 39 anos, com o qual o presumível autor tem relações pessoais e que, supostamente, o vinha prejudicando”.

A ideia passava, alegadamente, por matar a vítima a pedido de alguém, a troco de dinheiro, onde metade seria dada antes do crime e a outra metade depois de consumado o homicídio. “Face à demora na execução do ilícito, o detido procedeu, ele próprio, à aquisição de uma arma de fogo proibida, iniciando, então, contactos com a vítima, a fim de a atrair a um encontro entre ambos com o objetivo de consumar o homicídio”, lê-se no comunicado.

O homem combinou um encontro com a suposta vítima para proceder ao homicídio, mas a PJ localizou-o e deteve-o em flagrante delito. A arma foi apreendida, bem como cerca de uma centena de munições.

