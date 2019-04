Presidente brasileiro deverá receber líderes de partidos para fazer alianças

O ministro da Casa Civil do Brasil, Onyx Lorenzoni, disse esta quarta-feira que o Presidente, Jair Bolsonaro, irá receber líderes de diversos partidos políticos a partir de quinta-feira para assentar bases e construir alianças no Congresso.

Bolsonaro e a sua equipa procuram aliados para aprovar uma mudança profunda no sistema de pagamento de pensões de reforma, projeto cuja aprovação é considerada uma prioridade máxima do Governo no âmbito do pacote para a economia. Na declaração, divulgada pela imprensa local, Lorenzoni destacou que Bolsonaro deve “abrir as portas do Governo” aos partidos de centro-direita.

Na quinta-feira, Bolsonaro irá receber os dirigentes do Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Social Democrático (PSD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Progressista (PP), Democratas (DEM) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB).Na próxima semana, o chefe de Estado brasileiro irá reunir-se com membros do Partido Social Liberal (PSL), Solidariedade (SD), Partido Republicano (PR) e Podemos.

As reuniões são mais um sinal de que Bolsonaro tentará assinar uma trégua após uma série de ataques feitos por ele e seus aliados próximos contra parlamentares do país, que disseram ser integrantes da “velha política”, ou seja, pessoas que procuram vantagens e indicações de cargos públicos para votar projetos do Governo.

O ministro Lorenzoni confirmou que as reuniões têm o objetivo de conseguir apoio para aprovar as alterações nas leis sobre o sistema de pagamento de pensões por reforma. Bolsonaro deverá chegar ao Brasil na madrugada de quinta-feira depois de uma viagem oficial de quatro dias que fez a Israel.

