Relatório da EY à Caixa Geral de Depósitos foi “insuficiente” e “descuidado”, diz Paz Ferreira

O relatório de auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos foi “insuficiente” e “descuidado”, de acordo com o antigo presidente da comissão de auditoria do banco Eduardo Paz Ferreira. O antigo responsável da CGD falava no parlamento, numa audição da comissão de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.

“O insuficiente e descuidado relatório não favorece a reconstituição dos factos e entra até numa contradição grave sobre a atuação dos órgãos de fiscalização”, disse Eduardo Paz Ferreira, responsável pelo conselho fiscal da CGD entre 2007 e 2010 e da comissão de auditoria do banco entre 2011 e 2015. O ex-responsável da Caixa disse “não perceber” a referência, no relatório da EY, a “falta de fiscalização” por parte dos órgãos responsáveis, que classificou de “declaração espantosa”.

Esta consideração da EY, afirmou Paz Ferreira, surgiu de “oito anexos que detetaram 150 falhas de controlo interno com diferentes graus de risco”, elaborados pelos próprios órgãos de fiscalização.

O anterior responsável revelou ainda que apresentou um pedido à Caixa Geral de Depósitos para lhe serem fornecidos documentos que não estavam em seu poder, tendo este sido “parcialmente atendido”. O também professor universitário revelou que a CGD lhe daria “um computador e um dia” para analisar documentação.

