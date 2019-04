Russell Westbrook iguala marca com mais de 50 anos na NBA

O base Russell Westbrook tornou-se na terça-feira o segundo jogador na história da liga norte-americana de basquetebol (NBA) a alcançar pelo menos as duas dezenas em três dados estatísticos num encontro.

Para conseguir o primeiro ‘duplo-triplo-duplo’ da carreira, Westbrook alcançou 20 pontos, 20 ressaltos e 21 assistências no triunfo dos Oklahoma City Thunder sobre os Los Angeles Lakers, por 119-103.

Antes de Westbrook, apenas Wilt Chamberlain tinha conseguido um ‘duplo-triplo-duplo’, quando, em 1968, marcou 22 pontos e conseguiu 25 ressaltos e 21 assistências.

Pela oitava vez na carreira, Westbrook conseguiu pelo menos 15 pontos, 15 ressaltos e 15 assistências, igualando Chamberlain como segundo jogador com mais jogos com esses dados estatísticas, a seis de Oscar Robertson.

Num encontro entre as duas melhores equipas da Conferência Oeste, os campeões Golden State Warriors consolidaram a liderança, ao vencerem os Denver Nuggets, por 116-99.

DeMarcus Cousins, com 28 pontos e 13 ressaltos, foi o melhor do conjunto californiano, com Kevin Durant a conseguir 21 pontos.

Continuar a ler