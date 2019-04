TOP das tendências da estação por Raquel Strada

As novas tendências dividem-se entre as linhas simples e puristas, e a exuberância dos vestidos românticos com mangas exageradamente largas, folhos e plissados. E se as peças oversized são um dos hit’s da estação, há também decotes profundos e rachas bem pronunciadas a marcar a silhueta feminina. A poucos meses do verão e com as tendências mais recentes já disponíveis nas lojas, a apresentadora Raquel Strada, embaixadora do Amoreiras Shopping Center, fala das suas tendências preferidas para a próxima estação e lembra a importância de as adaptarmos ao nosso estilo.

Entrevista a Raquel Strada

Qual é a sua relação com a moda?

Raquel Strada: A minha relação com a moda começou em pequenina, quando a minha mãe me levava a ver as montras e quando me desenhava bonecas de papel, que eu tinha de “vestir”, desenhando ou pintando… Acabava por ser sempre um processo bastante criativo. Mas a minha relação atual com a moda é relativamente saudável. Tento seguir as tendências q.b., vestindo aquilo com que me sinto confortável.

Qual é a importância de adequarmos as tendências ao nosso estilo?

RS: Adequar a roupa ao nosso estilo é o que nos vai definir e marcar a diferença em relação aos outros, e nós temos de saber aquilo que nos fica bem, porque não somos todos iguais.

As tendências preferidas da apresentadora Vestidos compridos

«Acho-os super chiques. Gosto que deixem à imaginação o que está por baixo… Além disso, são confortáveis e ficam sempre bem.» Calças largas

«Gosto de roupas confortáveis e gosto muito do estilo tom boy. Por isso, acho que as calças largas têm muita pinta.» Folhos

«Gosto dos folhos para combinar com as peças mais masculinas e assim criar um conjunto mais feminino. É bom termos versatilidade.» Aplicações com brilhantes

«São giras porque podem ser usadas em qualquer sítio, nos sapatos, no cabelo ou em casacos, e dão um toque diferente à roupa, seja em forma de aplicação, pregadeira ou gancho.» Animal print

«Sou completamente fã!» Transparências

«Transparências q.b.. Gosto e acho que, se é para usar, é no verão. Mas sempre com moderação.» Bolsas de palha

«Para mim, são um must, de inverno e de verão. Acho que corta bastante o look. É uma das peças em que, nós portugueses, somos tradicionalmente bons. Por isso, é de levar a tendência para as férias.»

Portanto, temos sempre de tentar encontrar o equilíbrio perfeito, entre a roupa que gostamos e aquilo que nos fica bem. A roupa existe para exteriorizamos o melhor de nós.

A forma como usamos as tendências é um reflexo da nossa personalidade?

RS: Sem dúvida. As tendências e as próprias cores que usamos refletem sempre uma parte da nossa personalidade. É a primeira impressão que causamos quando olham para nós.

Em que momentos do dia a dia vai fazer mesmo questão de as vestir?

RS: Vou usá-las em inúmeras situações diferentes. Para trabalhar posso usar uma peça caqui ou mesmo o estilo safari. Numa saída à noite, posso pôr um animal print ou umas lantejoulas, que também estão muito na moda.

Qual é a “tendência-chave” que todas as mulheres deveriam usar?

RS: Uns sapatos rasteirinhos bonitos com animal print, dourados ou pretos. Dá sempre um “up” à roupa que temos vestida. Eu gosto muito de mules ou então ténis. Ficam sempre bem no verão.

Qual é a sua opinião sobre as tendências da nova estação?

RS: Sou mais fã da estação fria, não vou mentir. Gosto de pôr camadas sobre camadas. Mas acho que a nova estação está bastante interessante. Gosto muito dos tons néon e caqui e do padrão animal print. Acho que me vou identificar com algumas das peças que já estão disponíveis nas lojas, mas o que eu gosto mesmo é de saber que posso encontrar todas estas tendências no Amoreiras!

No Amoreiras, em Lisboa, o shopping center de eleição da apresentadora Raquel Strada, poderá encontrar todas estas tendências (e ainda mais) para usar na próxima estação.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler