Vídeo. O golaço — mais um — de Bruno Fernandes que pôs o Sporting na final da Taça de Portugal

Bruno Fernandes foi novamente — para variar — o homem-do-jogo, com mais uma exibição de grande qualidade e, principalmente, mais um golo. E que golo! O médio dos leões recebeu a bola de Abdoulay Diaby no lado direto do ataque, fugiu a Grimaldo e rematou cruzado à baliza de Svilar. A bola entrou no ângulo, sem hipóteses para o guarda-redes belga. Veja o golo.

Foi o 26º golo de Bruno Fernandes esta época, sendo o melhor marcador da Taça de Portugal, com 6 golos marcados em 6 jogos. O jogador do Sporting está agora a apenas um golo de igualar o médio mais goleador numa época neste século, Frank Lampard, durante a época 2009/2010.

26.º ⚽golo de Bruno Fernandes esta época, o 6.º na ????????Taça de Portugal ⚠Bruno Fernandes marcou nos 6 jogos disputados na Taça de Portugal: Loures, Luistano FCV, Rio Ave, Feirense e Benfica (2 jogos) pic.twitter.com/ViM2jMaR0d — playmakerstats (@playmaker_PT) April 3, 2019

Continuar a ler