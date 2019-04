Vídeos. A lesão de Gabriel e os outros casos da primeira parte do dérbi da Taça de Portugal

A primeira parte do dérbi lisboeta, a contar para a 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, acabou como começou: nulo no marcador. Ainda que com alguns remates, não houve um momento que tenha marcado o jogo em termos de perigo, numa partida muito equilibrada. A certa altura, o jogo ficou mesmo dividido, com muita luta e pouco engenho. Apareceram os casos, também muito devido ao critério largo do árbitro Hugo Miguel. Eis aqueles que marcaram o primeiro tempo, quase todos ligados a lances mais duros.

A lesão de Gabriel foi, talvez, o momento mais decisivo da partida até ao intervalo. Ao minuto 17′, Raphinha entrou sobre o médio do Benfica, que acabou por rematar a meias na bola e no pé do brasileiro dos leões. Raphinha toca ainda na bola, mas foi uma entrada em que o avançado leonino poderia ter recebido amarelo. O joelho de Gabriel acabou por virar e não ficou em bom estado. Saiu lesionado para dar lugar a Gedson.

Já depois da lesão de Gabriel, ao minuto 23′, poderia ter sido Bruno Gaspar a inaugurar o placard de cartões de Hugo Miguel, mas o critério largo do árbitro da partida manteve o nulo também na disciplina. Tinha sido a primeira falta de Bruno Gaspar e uma das primeiras do Sporting, mas o contra-ataque promissor do Benfica poderia ter valido cartão.

Com 26′ minutos, novamente falta perigosa de um jogador do Sporting, desta vez de Coates. Rafa “brincou” com o uruguaio, com um túnel, e o defesa do Sporting não se ficou, com um carrinho que deixou o internacional português no chão. Mais uma vez, Hugo Miguel não deu uso aos cartões.

Ao minuto 31′, houve inversão de papéis e foi o Sporting que pediu penálti. Bola colocada na área benfiquista por Acuña e Luiz Phellype a cair num choque com André Almeida. Hugo Miguel nada assinalou e nem recorreu ao VAR. A decisão parece acertada, com o avançado leonino a procurar o contacto.

A dez minutos do final da primeira parte, e quando ainda nenhum jogador tinha visto cartão, foi Rúben Dias quem se candidatou a estrear o amarelo. Falta fora de tempo e por trás, mas Hugo Miguel voltou a não exibir cartão, para surpresa de Bruno Fernandes. O médio do Sporting, de resto, foi dos jogadores com mais faltas sofridas no primeiro tempo.

Os primeiros cartões só surgiram mesmo ao cair do pano do primeiro tempo. João Félix foi o primeiro a receber amarelo, ao minuto 44′, com Gudelj a seguir o mesmo caminho, com 45′ minutos.

Continuar a ler