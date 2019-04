Vitor Baía anuncia programa no “11”, o novo canal da Federação Portuguesa de Futebol

“Hoje tenho novidades! Aceitei o convite do Nuno Santos e vou enfrentar um novo desafio”. Vitor Baía aproveitou o Instagram para anunciar que em breve irá vestir “a camisola do ’11′”, o novo projeto televisivo que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a desenvolver para arrancar em maio deste ano. O antigo guarda-redes da seleção nacional e do Futebol Clube do Porto referiu que será o pivot de um programa da nova plataforma, não adiantando, para já, os nomes dos colegas que o vão acompanhar no projeto.

“Ser pivot num canal como o «11» vai permitir-me refletir sobre futebol e contar histórias ao lado de pessoas cujas ideias respeito”, escreveu Baía, acrescentando que o mundo televisivo sempre lhe despertou uma atenção especial. “A televisão é um mundo que me fascina e acho que nós, os antigos jogadores, temos a responsabilidade de continuar a fazer o melhor pelo futebol”, referiu.

Entre os nomes de jornalistas já confirmados para integrar o canal 11 estão o de Cecília Carmo, que esteve três décadas na RTP, Pedro Sousa, que fez parte da TVI e da Renascença, e Nuno Madureira, antigo jornalista d’A Bola e do Maisfutebol.

Entretanto, o primeiro vice-presidente da UEFA já veio elogiar o “caráter pioneiro” desta nova plataforma de conteúdos, uma obra que foi financiada pelo programa HatTrick, criado para apoiar projetos de desenvolvimento do futebol criados pelas federações. Citado no site da FPF, Karl-Erik Nilsson sublinhou que o financiamento do canal 11 “foi aprovado por unanimidade”, acrescentando que “foi considerado um projeto muito inovador para o desenvolvimento do futebol”.

Tem a originalidade de ser feito por uma federação associada da UEFA. Vamos seguir com muito interesse a sua evolução, até porque é o primeiro projeto deste tipo a obter financiamento do Programa HatTrick”, sublinhou Karl-Erik Nilsson.

O programa HatTrick já financiou parte da construção da Cidade do Futebol, em Oeiras. O edifício do canal 11 ainda está em construção e será também na Cidade do Futebol.

Continuar a ler