ABBA anunciam lançamento de nova música em setembro ou outubro

O cantor Björn Ulvaeus, membro da banda sueca ABBA, revelou esta quarta-feira que o quarteto espera lançar, entre setembro e outubro, uma nova música, gravada no ano passado, 37 anos depois da separação do grupo.

No início do ano passado, a banda revelou que tinha gravado duas novas músicas e que uma delas, intitulada “I Still Have Faith in You”, seria apresentada durante um programa de televisão em dezembro, no entanto, a estreia foi adiada.

Já em 2016 a banda tinha anunciado que estaria a trabalhar numa digressão virtual, em que os quatro membros são substituídos em palco por versões digitais e tridimensionais de si mesmos.

Em declarações ao jornal sueco Expressen, Benny Andersson adiantou que a digressão se iria realizar em 2019: “Vai demorar algum tempo, é preciso algum tempo para digitalizar uma cara (…), mas é excitante que seja tecnicamente tão avançado. Vai ser interessante”.

Björn Ulvaeus afirmou, em entrevista ao diário dinamarquês Ekstra Bladet, que continuam a trabalhar na digressão e que os hologramas “devem ser capazes de cantar uma nova música dos ABBA, em setembro ou outubro”.

Os quatro membros dos ABBA têm vindo a recusar várias propostas de regresso às digressões, ao longo dos anos, sobretudo durante o sucesso mundial do filme “Mamma Mia!”, em 2008, e nos anos seguintes.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog formaram o grupo em 1972 e, dois anos depois, ganharam fama ao vencer o Festival da Eurovisão com o tema “Waterloo”.

A nível mundial, já venderam mais de 400 milhões de álbuns.

Continuar a ler